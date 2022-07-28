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Reuters: бывшие демократы и республиканцы заявили о создании третьей партии в США

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В США бывшие республиканцы и демократы создали новую политическую партию под названием Forward («Вперед»), которая будет стремиться к тому, чтобы стать «третьей силой» в политической системе страны. Об этом 28 июля сообщило агентство Reuters.

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В формировании партии участвуют представители движений «Обнови Америку», «Вперед» и «Служить Америке», основанные выходцами из Республиканской и Демократической партий.

Партия Forward ставит своей целью «оживить справедливую, процветающую экономику» и «дать американцам больше возможностей на выборах, больше доверия к работающему правительству» и является центристской. В своих начинаниях члены партии опираются на результаты опроса Gallup от 2021 года, в котором рекордные две трети американцев высказались за необходимость «третьей силы» в стране.

Таким образом Forward хочет обратиться к миллионам американцев, которые, как они утверждают, встревожены дисфункциональностью нынешней двухпартийной системы страны, дополняет «Газета.Ru».

24 сентября в Хьюстоне члены партии намереваются официально объявить о ее создании, а осенью собираются провести мероприятия в двух десятках городов, чтобы развернуть свою платформу и заручиться народной поддержкой. Кроме того, уже к лету следующего года Forward планирует провести первый национальный съезд партии.

Отмечается, что из-за особенностей политической системы новая партия имеет малые шансы на изменение ситуации в государстве, даже несмотря на то, что есть случаи влияния альтернативных политических партий на выборы в стране. Часть общественности, отмечает Reuters, возмутилась инициативой создания новой партии, так как она может «оттянуть» на себя часть голосов демократов и позволит победить республиканцам.

На данный момент в США помимо Республиканской и Демократической партий действуют почти 40 малых, «третьих» партий, которые не оказывают существенного влияния на политику.

26 июня политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер предупредил о риске раскола американского общества из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями. Баланс сил, который до сих пор удавалось сохранять, становится более хрупким из-за радикализации населения, отметил Подхорцер.

16 июня профессор Ли Хайдун высказал предположение о том, что США находятся на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества, и обратил внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

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