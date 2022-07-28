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В Нью-Йорке попросили переименовать оспу обезьян

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Власти Нью-Йорка попросили переименовать оспу обезьян, передает телеканал «Известия». В ВОЗ поступило обращение по причине того, что название травмирует темнокожих и представителей ЛГБТ. Власти в заявлении добавляют, что терминология «оспа обезьян» укоренена в болезненной истории расизма по отношению к общинам с другим цветом кожи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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