В Нью-Йорке попросили переименовать оспу обезьян

Власти Нью-Йорка попросили переименовать оспу обезьян, передает телеканал «Известия». В ВОЗ поступило обращение по причине того, что название травмирует темнокожих и представителей ЛГБТ. Власти в заявлении добавляют, что терминология «оспа обезьян» укоренена в болезненной истории расизма по отношению к общинам с другим цветом кожи.

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