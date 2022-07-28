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Восточная и Западная Германия «раскололись» во взглядах на кризис вокруг Украины

Tagesspiegel: кризис вокруг Украины усилил раскол между Восточной и Западной Германией
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Репрезентативный опрос Института демоскопии Алленсбаха показал, что общество в Германии расколото из-за несогласия по многим вопросам. Самыми спорными из которых являются темы борьбы с пандемией коронавируса (78%), иммиграции (65%) и украинского кризиса (56%), пишет 27 июля Der Tagesspiegel.

Обещанного — ждут: почему европейцы не дают Украине оружия
Объем поставленных Киеву вооружений оказался намного меньше заявленного

Последний буквально расколол жителей Восточной и Западной Германии в их оценках ситуации вокруг Украины. Институт общественного мнения Форса выявил разрыв в отношениях между восточными и западными немцами, которые до сих пор не имели таких жестких расхождений по какой-либо проблеме. Даже методы борьбы с пандемией коронавируса не вызывали столько разногласий, отметили эксперты института.

«В Восточной Германии значительно больше респондентов, чем на западе страны, которые считают, что ФРГ делает слишком много, чтобы поддержать Украину (34%). В Западной Германии примерно каждый пятый придерживается этого мнения (18%). Самые большие различия между Востоком и Западом проявляются в вопросе поставок оружия. Подавляющее большинство западных немцев (54 — 61%) во всех опросах с начала мая выступали за поставку Германией тяжелого вооружения Украине. На востоке — меньшинство выступают за это (около 32%)», — говорится в материале.

Издание отмечает, что только 17% опрошенных заявили о согласии в рядах немцев по основным вопросам.

Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт 26 июля заявила о поставках Украине обещанного тяжелого вооружения. Речь шла о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах. При этом 19 июля Ламбрехт указывала на ограниченность ресурсов бундесвера для оказания дальнейшей военной помощи Киеву.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин за медлительность поставок оружия и недостаточный, по мнению Украины, объем помощи.

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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