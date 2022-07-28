«РИА Новости»: российские силовики выявили группу наводивших артиллерию на Херсон украинских агентов

Российские силовики пресекли деятельность агентов украинской разведки, занимавшихся корректировкой артиллерийского огня по позициям армии РФ в Херсоне и Херсонской области. Об этом 28 июля сообщил источник «РИА Новости» из российских силовых структур.

«При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — рассказал собеседник издания.

Первоначально Тикунов отправлял сведения о российских военных в один из проукраинских Telegram-каналов, а позднее был завербован представительницей Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины под псевдонимом «Люба». Помимо этого, Тикунов взаимодействовал с помощником женщины по имени Дмитрий, который был в Херсоне и консультировал Тикунова. Собранные сведения Тикунов высылал Дмитрию в Telegram.

При обыске жилища Тикунова были обнаружены аппаратура для фотографирования и видеосъемки, а также специализированный разведывательный дрон.

За свою деятельность Тикунов получил от украинских спецслужб денежное вознаграждение в размере 550 гривен (около 1,4 тыс. рублей), дополняет «Газета.Ru». Кроме того, в ходе следственных действий был выявлен факт принадлежности Тикунова к вооруженным украинским националистическим формированиям, участвовавшим в конфликте в Донбассе.

25 июля российские спецслужбы задержали членов агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины . Диверсанты вели разведку для украинских неонацистов в регионе и готовили террористические акты.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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