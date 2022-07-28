В Кремле не стали комментировать план США по обмену Бута на Уилана и Грайнер

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о предложении Соединенных Штатов Америки обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ТАСС.

«Без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, сделал ли Вашингтон соответствующее предложение официальной Москве.

Ранее телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

11 июня адвокат осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута Стив Зиссу назвал неизбежным обмен Виктора Бута на содержащихся под стражей в РФ американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.