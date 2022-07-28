Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Мир
Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Экономика
Производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к военным столкновениям с США
Экономика
В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома
Экономика
СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

В Кремле не стали комментировать план США по обмену Бута на Уилана и Грайнер

0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Кремля РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о предложении Соединенных Штатов Америки обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ТАСС.

Москва добилась медицинской помощи для Бута
Посольство России потребовало проведения немедленного обследования для гражданина РФ, отбывающего наказание в США

«Без комментариев», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, сделал ли Вашингтон соответствующее предложение официальной Москве.

Ранее телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

11 июня адвокат осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута Стив Зиссу назвал неизбежным обмен Виктора Бута на содержащихся под стражей в РФ американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022