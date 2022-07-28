Politico: Украина лишилась «лучшего друга» из-за отставки премьера Британии Джонсона

Отставка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привела к тому, что Украина потеряла одного из ключевых союзников. Об этом 27 июля рассказала обозреватель газеты Politico Эстер Уэббер.

Дружеские, доверительные отношения между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским стали основой для яростной поддержки британским политиком киевского режима во время спецоперации России по защите Донбасса. Автор материала считает, что Джонсон поддерживал Киев искренне, а не для того, чтобы посредством внешней политики отвлечь внимание британского общества от политических скандалов в самой Великобритании.

«Очевидная дружба между этой парой (Зеленским и Джонсоном. — Ред.) помогла закрепить за Великобританией репутацию одного из самых яростных антагонистов России за последние годы — несмотря на мнение циников, что Джонсон также стремился отвлечь внимание от своей запутанности в многочисленных внутренних скандалах», — отмечает Уэббер.

Отставка Джонсона настолько обескуражила Украину, что в Киеве начали испытывать опасения насчет сохранения «тесных уз дружбы с Украиной», дополняет «Газета.Ru».

С другой стороны, заключает Уэббер, внешнеполитический курс Великобритании может измениться незначительно, так как оба кандидата на пост премьер-министра страны — Риши Сунак и Лиз Трасс — высказались за продолжение поддержки Украины.

25 июля The Telegraph сообщила о намерении Бориса Джонсона посетить Киев до истечения срока его полномочий. Отмечается, что Джонсон «не может просто уйти», не затронув тему Украины.

22 июля во время выступления Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром.

Великобритания оказывает военную и политическую поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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