Эксперт назвал высокорисковые и перспективные валюты

Доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская иена и австралийский доллар — валюты стран-санкционеров — являются рисковыми для российских инвесторов, рассказал в четверг, 28 июля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он объяснил, что технические риски уже проявились для франка и японской иены — их сняли с торгов на Мосбирже из-за неопределенности с расчетами. К тому же стоит помнить о тенденции девалютизации российской финансовой системы и о ликвидных валютах дружественных России стран.

«Китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 млрд руб. в день при 40 млрд руб. по евро», — объяснил Зельцер в беседе с агентством «Прайм».

По его прогнозам, до конца года рубль ослабеет, поэтому компенсировать его снижение стоит через такие валюты, как юань и гонконгский доллар — они в цене вырастут, а геополитических рисков значительно меньше, заключил эксперт.

Счетная палата (СП) России 28 июля предложила исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства, размещенные в валютах стран, применивших антироссийские санкции. Для этого СП предлагает внести изменения в структуру средств Фонда, исключив из него активы в евро, фунтах стерлингов и японских йенах.

25 июля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко пояснил, что приостановка Мосбиржей торгов японской иеной с 8 августа, учитывая мизерные обороты в РФ этой валюты, будет иметь незначительное влияние на российскую экономику и финансовую систему. Действия Мосбиржи он объяснил рисками при проведении платежей в валюте страны-санкционера.