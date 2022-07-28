Источник сообщил о пресечении деятельности наводивших удары по Херсону агентов

Российские силовики пресекли деятельность украинской агентурной группы, которая занималась корректировкой артиллерийского огня по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом 28 июля сообщило сообщил источник «РИА Новости» св одной из силовых структур РФ.

«При попытке видеосъемки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — рассказал собеседник издания.

Тикунов отправлял администраторам специализировавшегося на сборе информации Telegram-канала фотографии и видеозаписи, которые содержали сведения о перемещениях и расположении российских военнослужащих, уточнил источник.

«Я увидел, что стоит военная техника, БТР (бронетранспортер — Ред.), «Камаз», и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Всё это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село <...> Помимо блокпостов я еще снимал обычную, повседневную жизнь Херсона. Снимал мирных жителей, как они гуляют по улицам, по паркам, и все это видео скидывал в Instagram (организация принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta — Ред.)», — поделился задержанный.

Впоследствии он был завербован сотрудницей Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — «Любой», от которой получал денежные вознаграждения за свою деятельность. При обыске помимо фото- и видеоаппаратуры в его жилище нашли специализированный дрон для проведения разведки с воздуха.

«Люба» также перенаправила Тикунова к к своему помощнику по имени Дмитрий, который находился в Херсоне и мог проконсультировать корректировщика по возникшим вопросам. Собранные сведения Тикунов высылал Дмитрию в Telegram.

Кроме того, в процессе расследования выяснилось, что Тикунов был участником одного из вооруженных формирований украинских неонацистов, добавил источник.

25 июля «Известия» показали процесс задержания российскими спецслужбами членов агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины. Члены сети обеспечивали диверсионную деятельность украинских неонацистов в регионе и готовили террористические акты.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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