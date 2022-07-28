Reuters узнало о расторжении контрактов Египта на поставку украинской пшеницы

Власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины, которые были закуплены в декабре прошлого года. Об этом сообщает Reuters 27 июля.

«Главное управление Египта по поставкам сырьевых товаров освободило торговые компании Nibulon и Inerco от контрактных обязательств по поставке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договоре пункта о форс-мажоре», — передает агентство.

Четыре партии пшеницы были закуплены по цене от $346 до $360 за тонну, включая расходы на доставку, говорится в публикации. В апреле текущего года Египет заплатил за тонну около $494,3.

Ранее в среду замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время. Так, в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна, целью которого станет организация бесперебойных поставок продукции.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Еще 24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.