Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая, как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия, пишет в среду, 27 июля, Die Welt.

«Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро: немецкая политика и бизнес перегружены кризисом. Они действуют на пределе своих возможностей. В этой ситуации есть только один способ снова усилить позицию ФРГ. Ограничение производства, нарушение цепочки поставок, нестабильное снабжение газом и рост цен, особенно на сырье и строительные материалы — множатся будто снежный ком», — перечисляет издание удары по экономике страны.

Автор статьи указывает на инфляцию, которая вышла из-под контроля политиков, снижение покупательской способности граждан, валютный кризис и опасность холодной зимы из-за конфликтов вокруг поставок газа в ФРГ. Перечень проблем он завершает утверждением, что ничего нового в них для Германии нет. Всё решаемо и есть отработанные стратегии.

«Но успешные при решении отдельной проблемы методы теряют эффективность при цепной реакции и могу усугубить негативные последствия», — отмечает газета.

Прежде в сложных ситуациях немецкая экономическая модель справлялась даже с проблемами в формате снежного кома, но нынешняя «политкорректная демократия» с идеологией «правового государства» — едва ли. Немецкая модель с ориентацией на поиск консенсуса теперь бессильна. Еще одна причина этого — в соответствии с ожиданиями большинства в стране, которое опасается перемен и хочет сохранить прежнее устройство. Это чревато тем, что общество просто не будет поспевать за переменами.

Издание утверждает, что эффект снежного кома с непредсказуемыми последствиями приводят к смене эпох, но чем это обернется для Германии предсказать трудно.

«Стремление к большей устойчивости может стать разумным образом действий», — делает вывод газета, намекая на способность адаптироваться и подстраиваться под переменчивые обстоятельства.

Коллеги журналистов из Die Welt 27 июля сообщили, что недостаток российского газа может привести к нехватке туалетной бумаги в Германии. По данным газеты Die Zeit, из-за газовых проблем может пострадать бумажная отрасль, которая производит книжные страницы, упаковку для макарон и туалетную бумагу.

27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.