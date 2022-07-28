Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений
Армия
Тихоокеанский флот провел учения атомных подлодок по защите Севморпути
Мир
Адвокат американца Уилана не исключил его обмена на Виктора Бута
Наука
В NASA рассказали об отсутствии у РФ планов по уходу с МКС до 2028 года
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток – 2»
Сюжет:

Украинский командир Савчук: бойцы ВФУ, отступая, бросают американские гаубицы М777

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты оставляют поставленное западными странами вооружение во время отступления, среди которого оказываются в том числе неисправные гаубицы M777 производства США. Об этом 28 июля рассказал плененный вторым корпусом Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Савчук.

На всех паром: Минобороны запустило морские перевозки в Мариуполь
Суда доставят в город грузы для восстановления разрушенной инфраструктуры

«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук в беседе с «РИА Новости».

Командир пояснил, что отряды боевиков не обладают необходимыми для ремонта и обслуживания орудия инструментами и знаниями. Инструктажи по эксплуатации гаубиц также не приносят желаемого результата. Как итоге, военная техника американского производства часто остается на оставленных радикалами позициях, дополняет «Газета.Ru»

Украинские боевики неоднократно оставляли боевую технику во время отступлений. В частности, 5 марта российские военные показали зарубежным журналистам брошенную боевиками технику, среди которой были образцы, произведенные в странах-членах НАТО.

4 июля из тайника радикалов на территории предприятия «Автодор» в городе Токмаке Запорожской области изъяли более 400 боеприпасов. Среди них было семь танковых снарядов, пять взрывателей, более 100 мин, а также пороховые заряды и подкалиберные снаряды.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022