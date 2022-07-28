Украинский командир Савчук: бойцы ВФУ, отступая, бросают американские гаубицы М777

Украинские националисты оставляют поставленное западными странами вооружение во время отступления, среди которого оказываются в том числе неисправные гаубицы M777 производства США. Об этом 28 июля рассказал плененный вторым корпусом Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) командир роты 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Савчук.

«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук в беседе с «РИА Новости».

Командир пояснил, что отряды боевиков не обладают необходимыми для ремонта и обслуживания орудия инструментами и знаниями. Инструктажи по эксплуатации гаубиц также не приносят желаемого результата. Как итоге, военная техника американского производства часто остается на оставленных радикалами позициях, дополняет «Газета.Ru»

Украинские боевики неоднократно оставляли боевую технику во время отступлений. В частности, 5 марта российские военные показали зарубежным журналистам брошенную боевиками технику, среди которой были образцы, произведенные в странах-членах НАТО.

4 июля из тайника радикалов на территории предприятия «Автодор» в городе Токмаке Запорожской области изъяли более 400 боеприпасов. Среди них было семь танковых снарядов, пять взрывателей, более 100 мин, а также пороховые заряды и подкалиберные снаряды.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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