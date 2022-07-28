Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готова к любым военным столкновениям с США

Северная Корея готова к военным столкновениям с США. Такое заявление 28 июля сделал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.

«Я еще раз даю понять, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с США», — приводит слова северокорейского лидера агентство Reuters.

Помимо этого, он предупредил администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, что армия страны «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР, дополняет «Газета.Ru».

26 июля аналитик Сергей Кондратьев рассказал, что ядерная опасность со стороны КНДР минимальна. Причинами этого служат проблемы страны в области разработки средств доставки ядерного оружия, а также нежелание Пхеньяна вступать в конфронтацию с другими странами.

3 июля МИД КНДР выступил с обвинениями в адрес США. в которых указал на милитаризацию Европы Вашингтоном и превращении Азии в регион НАТО. Пхеньян считает, что Америка хочет установить военное господство «не только над Азаитско-Тихоокеанским регионом, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

8 июня заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева предупредила о росте напряженности на Корейском полуострове, спровоцированном политикой США и его союзников в регионе. Отсутствие прогресса в деле урегулирования противоречий в регионе политическим путем и игнорирование призывов КНДР прекратить враждебную деятельность против них — главные причины эскалации обстановки на полуострове, подчеркнула Евстигнеева.