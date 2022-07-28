Politico заявила о потере Украиной главного союзника после отставки Джонсона

После отставки исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона киевский режим потерял одного из своих главных союзников. Такое мнение 27 июля высказала обозреватель газеты Politico Эстер Уэббер.

Журналист обратила внимание на то, что между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским установились доверительные, дружеские отношения, которые привели к тому, что Джонсон стал одним из самых яростных противников спецоперации России по защите Донбасса. Автор материала также предлагает опустить предположение о том, что посредством внешней политики бывший премьер-министр пытался отвлечь внимание от конфликтных внутриполитических вопросов, в том числе вечеринок на Даунинг-стрит.

«Очевидная дружба между этой парой (Зеленским и Джонсоном. — Ред.) помогла закрепить за Великобританией репутацию одного из самых яростных антагонистов России за последние годы — несмотря на мнение циников, что Джонсон также стремился отвлечь внимание от своей запутанности в многочисленных внутренних скандалах», — отмечает Уэббер.

Изменения в правительстве Великобритании могут привести к тому, что политика страны в отношении ситуации вокруг Украины может стать не настолько радикальной, хотя кандидаты на пост премьер-министра страны Лиз Трасс и Риши Сунак и высказались за сохранение поддержки киевского режима, заключила Уэббер.

25 июля британская газета The Telegraph рассказала о планах Бориса Джонсона посетить Киев перед тем, как истечет срок его полномочий. Отмечается, что Джонсон «не может просто уйти», не затронув тему Украины.

22 июля во время выступления Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь Украине вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром.

Великобритания оказывает военную и политическую поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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