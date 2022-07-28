Сухогруз с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье

В районе бухты Преображение Приморского края сухогруз Narva сел на мель. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в четверг, 28 июля.

«На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, ни один из них не пострадал. На месте аварии нет разлива нефтепродуктов», — передает «РИА Новости».

Надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с произошедшем. Как сообщается, принимаются меры по снятию сухогруза с мели.

29 марта сахалинское судно «Виктор» село на мель в Приморском крае. На борту в момент происшествия находились девять членов экипажа.