В РФ предложили отменить льготы для авиации и авиапрома

Минтранс запросил у российских авиакомпаний позицию по возможной отмене таможенных и налоговых льгот при ввозе в РФ продукции для авиации и авиапрома, а также при продаже и лизинге самолетов внутри страны, узнали «Известия».

Это следует из письма директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светланы Петровой в адрес российских перевозчиков-членов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Известия» ознакомились с документом.

Сейчас импортеры в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) освобождены от уплаты ввозной пошлины при поставках гражданских самолетов, авиадвигателей и комплектующих (решением комиссии Таможенного союза от 2009 года).

Кроме того, в России обнулен НДС при ввозе самолетов и авиадвигателей из-за границы, при их продаже или поставках в лизинг внутри страны. Нулевой НДС также применяется к производству, ремонту или модернизации авиатехники (ст. 150 и ст. 164 Налогового кодекса РФ соответственно).

В письме Светлана Петрова попросила бизнес высказаться «о целесообразности отмены этих льгот». Позиции компаний нужны ведомству для подготовки к совещанию с Минфином, следует из документа.

Бизнес идею не поддержал и считает ее вредной, сказали источники «Известий» в авиакомпаниях. Ввезти новые самолеты в РФ и пополнить бюджет таможенными сборами в ближайшие годы всё равно не получится, а импортные запчасти будут необходимы для обслуживания действующего иностранного парка, сказали они.

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«Если на то пошлины: в РФ могут отменить льготы для авиации и авиапрома»