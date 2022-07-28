Политолог из ФРГ заявил об утрате Америкой функций «рулевого» в мире

Политолог из Германии Владимир Сергиенко отметил ведущую роль России в ситуации вокруг Украины, несмотря на попытки США создать иллюзию лидера, принимающего важные решения.

Он напомнил о заявлениях американской стороны, что Вашингтон не намерен договариваться с Москвой по поводу ситуации на Украине в Донбассе без участия Киева. По мнению Сергиенко, заявление совершенно справедливое, так как США действительно не смогут договориться.

«Без Украины договариваться по Украине союзники Киева не могут. Вот Россия может договариваться и без Украины с кем-то, и без США. Захочет Россия – будет без Америки договариваться с Украиной. Захочет Россия — будет, наоборот, с Америкой договариваться без Украины. Только что договоренности [по экспорту продовольствия] были достигнуты: Турция, Украина, Россия. Где там Америка, где там ЕС? Нет их вообще. Есть Россия, Украина, Турция и ООН», — отметил политолог в беседе с радио Sputnik 27 июля.

Сергиенко признался, что ему порой кажется, будто США понимают: их мировое лидерство закончилось и вопросы можно решать без их присутствия.

«И когда они говорят: «Не будем решать без Украины», такое чувство, что им предложили решить этот вопрос. А им никто ничего не предлагал. Они это декларируют для третьих стран, которые привыкли, что Америка рулит. А она не рулит», — считает политолог.

О потере Америкой былого величия часто говорит бывший президент страны Дональд Трамп. Он многократно утверждал, что США потеряли былое величие и статус на международной арене, страну перестали уважать и бояться, как прежде.

26 июля он заявил, что США терпят одно историческое унижение за другим и, стоя на коленях, сносят их, тогда как базовые права и свободы попраны на их исторической родине. Он напомнил, что в годы его руководства страной она лидировала в энергетической сфере, цены на бензин и инфляция были приемлемы, а на международной арене к США прислушивались.

20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу нечего предложить в качестве собственной модели будущего. Его концепция тотального доминирования и так называемого «золотого миллиарда», несправедлива, отметил он. 7 июля Путин отмечал в своей речи процесс перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру, основанному на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций. Российский лидер уверен, что процесс активного формирования многополярной системы в мире необратим.