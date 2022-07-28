Глава космического командования NASA Людерс: Россия останется на МКС до 2028 года

Россия не планирует покидать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года как минимум. Об этом сообщила глава космических операций Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Людерс 27 июля.

«Российские официальные лица сообщили космическому агентству США, что «Роскосмос» останется в партнерстве, поскольку Россия работает над тем, чтобы запустить Российскую орбитальную служебную станцию», — приводит ее слова агентство Reuters.

Она добавила, что на «рабочем уровне» американская сторона не получала никаких указаний об изменениях.

Таким образом она прокомментировала намерение РФ выйти из программы МКС, в частности, заявление главы «Роскосмоса» Юрия Борисова от 26 июля о том, что Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года. Борисов тогда же напомнил о планах «Роскосмоса» создать собственную орбитальную станцию.

В тот же день руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс рассказал, что управление не получало от «Роскосмоса» официального уведомления о выходе из программы МКС. По его словам, Россия, как и США, изучает, «что предстоит дальше и что будет после программы МКС».

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация приняла решение по дате окончания работы РФ на МКС, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично. Российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.