Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июля
Экономика
Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России
Общество
Парламентарии предложили поднять стипендии до уровня МРОТ
Спорт
Фанаты турецкого «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» стали скандировать имя президента РФ
Экономика
Стоимость биткоина выросла на 8%
Мир
В США попросили переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений
Армия
Тихоокеанский флот провел учения атомных подлодок по защите Севморпути
Мир
Адвокат американца Уилана не исключил его обмена на Виктора Бута
Наука
В NASA рассказали об отсутствии у РФ планов по уходу с МКС до 2028 года
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток – 2»

СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Счетная палата (СП) России предложила исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства, размещенные в валютах стран, применивших антироссийские санкции. Об этом стало известно 28 июля из материалов контрольного ведомства по итогам анализа формирования, использования и управления средствами ФНБ.

Поддуть клапаны: на спасение трех авиакомпаний потратят 17 млрд рублей
Средства на выкуп облигаций возьмут из Фонда национального благосостояния

«Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ», — говорится в документе.

Для этого СП предлагает внести изменения в структуру средств Фонда, исключив из него активы в евро, фунтах стерлингов и японских йенах. Связано это не только с тем, что данные активы были заморожены из-за антироссийских санкций, но и с их убыточностью по итогам 2021 года.

5 июля Минфина России отчитался о доходах ФНБ России за июнь. По данным ведомства, объем ФНБ России составил 10 774 981,5 млн рублей, в долларах он вырос на $12,896 млрд, до $210,621 млрд.

В начале июня Минфин сообщил, что объем ФНБ за май вырос на 1,47 трлн рублей — почти до 12,5 трлн ($197,725 млрд) или 9,4% ВВП, прогнозируемого на этот год. На 1 мая объем фонда составлял 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП. Объем ликвидных активов на счетах в ЦБ достигал 9,229 трлн рублей, или 6,9% от ВВП, прогнозируемого на этот год.

6 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что рост объема ФНБ в мае произошел в основном за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов российского бюджета из-за благоприятной конъюнктуры этого рынка, достигших 263,7 млрд рублей. В июне он прогнозировал рост еще на 382,9 млрд рублей.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за весь 2022 год Минфин оценивал в размере до 1 трлн рублей, отмечал эксперт. Часть из этих денег, по его словам, не будет зачисляться в ФНБ, а пойдет на дополнительные социальные расходы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022