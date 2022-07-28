СП предложила исключить из ФНБ активы в валютах объявивших санкции стран

Счетная палата (СП) России предложила исключить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства, размещенные в валютах стран, применивших антироссийские санкции. Об этом стало известно 28 июля из материалов контрольного ведомства по итогам анализа формирования, использования и управления средствами ФНБ.

«Счетная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству РФ поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ», — говорится в документе.

Для этого СП предлагает внести изменения в структуру средств Фонда, исключив из него активы в евро, фунтах стерлингов и японских йенах. Связано это не только с тем, что данные активы были заморожены из-за антироссийских санкций, но и с их убыточностью по итогам 2021 года.

5 июля Минфина России отчитался о доходах ФНБ России за июнь. По данным ведомства, объем ФНБ России составил 10 774 981,5 млн рублей, в долларах он вырос на $12,896 млрд, до $210,621 млрд.

В начале июня Минфин сообщил, что объем ФНБ за май вырос на 1,47 трлн рублей — почти до 12,5 трлн ($197,725 млрд) или 9,4% ВВП, прогнозируемого на этот год. На 1 мая объем фонда составлял 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП. Объем ликвидных активов на счетах в ЦБ достигал 9,229 трлн рублей, или 6,9% от ВВП, прогнозируемого на этот год.

6 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что рост объема ФНБ в мае произошел в основном за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов российского бюджета из-за благоприятной конъюнктуры этого рынка, достигших 263,7 млрд рублей. В июне он прогнозировал рост еще на 382,9 млрд рублей.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за весь 2022 год Минфин оценивал в размере до 1 трлн рублей, отмечал эксперт. Часть из этих денег, по его словам, не будет зачисляться в ФНБ, а пойдет на дополнительные социальные расходы.