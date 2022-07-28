NBC назвал «личные обстоятельства» причиной отказа сенатора США от посещения Тайваня

Член палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол отказался от приглашения посетить остров Тайвань вместе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал NBC News 27 июля.

Как говорится в публикации, республиканец отклонил визит из-за «личных обстоятельств». Также конгрессмен считает, что на остров может отправиться любой представитель властей США, если пожелает.

Изначально поездка Пелоси на Тайвань планировалась в апреле. Ее визит мог стать первым посещением острова с 1997 года. Однако позднее визит Пелоси был отложен из-за положительного теста на коронавирус.

Как уточняется в публикации NBC, решение Пелоси спровоцировало раскол, так как администрация американского президента Джо Байдена сочла неподходящим время ее визита и выразила опасение в связи с реакцией Пекина. Так, телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите.

Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Как сообщалось 27 июля, Пентагон может привлечь дополнительные силы и средства в регионе на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.