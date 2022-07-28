В NASA рассказали об отсутствии у РФ планов по уходу с МКС до 2028 года

Россия намерена сохранять свое присутствие на Международной космической станции (МКС) вплоть до 2028 года. Об этом 27 июля рассказало агентство Reuters со ссылкой на руководителя космических операций Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Людерс.

Представитель управления сообщила, что NASA получила заверения из России о продолжении сотрудничества на МКС в обычном режиме, так как в настоящий момент РФ ведет работу над запуском и эксплуатацией Российской орбитальной служебной станции.

«Ни на каком рабочем уровне мы не получаем никаких указаний на то, что что-то изменилось», — рассказала Людерс.

Таким образом она прокомментировала намерение РФ выйти из программы МКС, в частности, заявление глава «Роскосмоса» Юрия Борисова от 26 июля о том, что Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года. Борисов тогда же напомнил о планах «Роскосмоса» планирует создать собственную орбитальную станцию.

В тот же день руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс рассказал, что управление не получало от «Роскосмоса» официального уведомления о выходе из программы МКС. По его словам, Россия, как и США, изучает, «что предстоит дальше, и что будет после программы МКС».

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация приняла решение по дате окончания работы РФ на МКС, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично. Российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.