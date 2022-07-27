МИД РФ назвал «русофобским» доклад БДИПЧ о правах человека на Украине

Промежуточный доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) «О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине» в очередной раз доказал скатывание западных институтов на «русофобские рельсы», прокомментировали в МИД РФ.

«Сюрпризов не обнаружили. БДИПЧ и его директор Маттео Мекаччи в очередной раз подтвердили не только свое нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что доклад ОБСЕ является «компиляцией выдержек из отчетов» структур ООН, содержание которых российский МИД уже комментировал ранее, а приведенные в докладе интервью с неназванными «свидетелями событий» не выдерживают критики, к тому же некоторые из них больше походят на «сарафанное радио» с пересказами неких историй от имени вторых и третьих лиц.

Захарова напомнила, что подобную информацию, о которой заявили в БДИПЧ, следует получать из первых рук, что для западных исследователей тех или иных вопросов становится непреодолимой сложностью, о чем свидетельствуют многочисленные отсылки к новостным сводкам таких информагентств и СМИ, как CNN, ВВС, Associated Press и the Guardian, указала она.

Захарова подчеркнула «подыгрывание» со стороны бюро украинским националистам и неонацистам, так как Украинскую повстанческую армию (УПА), признанную Нюрнбергским трибуналом преступной, в докладе называют «украинской патриотической армией».

«На этом фоне не удивляет выраженная в докладе обеспокоенность возможным признанием Верховным судом Российской Федерации батальона «Азов» террористической организацией, что лишит его членов статуса комбатантов. <...> с растущим разочарованием приходится констатировать, что руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, все стремительнее скатывается, на русофобские рельсы, дискредитируя не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и Организацию в целом», — заключила дипломат.

Россия в ответ на действия ОБСЕ в начале июля сообщила о том, что не будет признавать решения, принятые на Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ без участия российской стороны. Об этом заявил глава российской делегации Петр Толстой он отметил, что решения ПА ОБСЕ для России являются нелигитимными.

В июне Великобритания отказала делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор высказался против выхода из ПА ОБСЕ. По его словам, участие в работе ассамблеи дает возможность продвижения взглядов и подходов РФ. Кроме того, он указал, что решения ПА ОБСЕ в отсутствии РФ не могут считаться легитимными.

В посольстве Великобритании в Москве объяснили, что визы российской делегации не выдали якобы из-за того, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию Соединенного королевства.

19 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят всё чаще.