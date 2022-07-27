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Блинкен заверил в желании США поддержать дипломатические усилия по Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carolyn Kaster - Pool via CNP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон якобы готов поддержать любые «жизнеспособные» дипломатические усилия по Украине и возложил ответственность за их отсутствие на РФ. С таким заявлением дипломат выступил на брифинге в среду, 27 июля.

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«[США поддержат]...любые жизнеспособные дипломатические усилия», — сказал он.

Также американский госсекретарь заявил, что в ближайшие дни он проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит предложение Вашингтона об обмене осужденных.

В то же время он заверил, что Украина без Украины обсуждаться не будет.

26 июля на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные приговоры с Россией и достичь согласия. При необходимых 25 тыс. голосов призыв в тот день собрал 30 тыс.

20 июля Лавров также отметил удержание Штатами Украины от любых конструктивных действий и запрет на проведение переговоров с Россией.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада, свидетельствующие о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отступил от собственных предложений и фактически вышел из переговоров.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в результате обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

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