Военно-воздушные силы (ВВС) США направляют в Польшу истребители F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Об этом 27 июля сообщило издание Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на командование ВВС США в Европе и Африке.

Шесть истребителей из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Англии. Самолеты продолжат полет и прибудут на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, Польша.

Ожидается, что они дополнят миссию по сдерживанию «российской агрессии» на восточном фланге НАТО.

Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию на Украине и в Донбассе.

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как «воздух-воздух», так и «воздух-земля».

22 июля США заявили, что не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время. В Белом доме остаются нацелены на обучение и поддержку украинских боевиков, отметили в американской администрации.

20 июля главнокомандующий Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Киев может получить западные истребители в рамках военной помощи. Он не исключил, что их могут предоставить американская сторона или ее союзники.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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