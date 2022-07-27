Монсон отработал удары перед схваткой с Дациком

Чемпион мира в тяжелой весовой категории Джефф Монсон провел тренировку перед выходом на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На ней 27 июля побывала съемочная группа «Известий».

Уроженец США, но при этом уже гражданин России активно готовится к сражению с Вячеславом Дациком. Тренировку боец начал с отработки ударов по груше. После перешел на силовые нагрузки и стал работать с гантелями.

Также Монсон сделал приседания с весом.

Перед боем соперники устроили спор о том, кто из них должен считаться более русским. 20 июля Монсон заявил, что его всегда интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. В ответ Дацик на следующий день упрекнул Монсона в незнании русского языка.

Ближайший вечер единоборств состоится 5 августа, он впервые пройдет по правилам ММА. Показы проведут сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».

Главным событием вечера станет поединок Джеффа Монсона и известного российского бойца Вячеслава Дацика. Билеты уже в продаже по ссылке.