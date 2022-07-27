Медведев опубликовал карту с регионами Украины в составе России, Польши и Румынии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал два варианта карты будущей Европы, на одной из которых большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии. Карты он представил 27 июля в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, именно второго варианта ожидают западные аналитики.

На первой картинке изображена «мечта» Киева об Украине, в составе которой Донбасс и Крым. На второй — более вероятное развитие событий, по мнению экспертов, а именно распад Украины и потеря большинства территорий.

«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», — продолжил Медведев.

На втором рисунке территорией Украины обозначена только Киевская область. Остальные регионы отнесены к России, Польше, Румынии и Венгрии. При этом в составе России находятся Одесса, Николаев, Харьков, Черкассы и другие украинские регионы.

Польше отошли Житомир, Ивано-Франковск и другие города.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В Совбезе России распад украинской территории предрекался еще в апреле. Секретарь ведомства Николай Патрушев рассказал тогда, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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