Реклама
Прямой эфир
Мир
США перебросили истребители пятого поколения с Аляски в Польшу
Экономика
Siemens вернет другие турбины для «Северного потока» при их обслуживании в Канаде
Мир
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Мир
Украинские боевики группировки «Кракен» заняли больницу в Харькове
Экономика
ФРС США повысила процентную ставку до 2,25–2,5%
Мир
Франция зимой может поделиться с Германией 2% газа
Мир
На Украине допустили нанесение ударов по объектам на территории России
Общество
В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
Мир
Литва увеличила квоту на число пассажиров в транзитных поездах из РФ
Мир
В ДНР допустили проведение референдума о вхождении в состав РФ в сентябре
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ
Сюжет:

Медведев опубликовал карту с регионами Украины в составе России, Польши и Румынии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал два варианта карты будущей Европы, на одной из которых большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии. Карты он представил 27 июля в своем Telegram-канале.

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

По мнению Медведева, именно второго варианта ожидают западные аналитики.

На первой картинке изображена «мечта» Киева об Украине, в составе которой Донбасс и Крым. На второй — более вероятное развитие событий, по мнению экспертов, а именно распад Украины и потеря большинства территорий.

«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», — продолжил Медведев.

На втором рисунке территорией Украины обозначена только Киевская область. Остальные регионы отнесены к России, Польше, Румынии и Венгрии. При этом в составе России находятся Одесса, Николаев, Харьков, Черкассы и другие украинские регионы.

Польше отошли Житомир, Ивано-Франковск и другие города.

5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В Совбезе России распад украинской территории предрекался еще в апреле. Секретарь ведомства Николай Патрушев рассказал тогда, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022