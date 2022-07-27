Siemens вернет другие турбины для «Северного потока» при их обслуживании в Канаде

Siemens Energy сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Об этом компания сообщила 27 июля.

«Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем — действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию», — сообщил ТАСС представитель Siemens.

Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.

«У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от «Газпрома» о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», — добавил он.

Ранее, 27 июля, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.

«Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская энергетическая компания поставляет газ в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным — технические возможности для прокачки стали меньше на фоне введенных против РФ санкций.