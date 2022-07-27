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МИД предупредил о последствиях применения ВСУ американских РСЗО по территории России

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Применение украинской армией американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО для ударов по российской территории приведет к серьезным последствиям, 27 июля заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Обещанного — ждут: почему европейцы не дают Украине оружия
Объем поставленных Киеву вооружений оказался намного меньше заявленного

На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности он подчеркнул, что США подталкивают европейские страны к сотрудничеству с Украиной и обострению отношений с Россией, отмечается на сайте МИД РФ. По словам высокопоставленного дипломата, именно Вашингтон вынуждает страны Европы «обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия».

Увеличение Западом поставок оружия Киеву может также вынудить РФ на жесткий ответ, отметил дипломат.

«В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», — пообещал он.

Ранее в среду немецкая газета Der Spiegel сообщила, что правительство Германии дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Украине. Представитель компании-производителя заявил, что на производство этих гаубиц было выделено €1,7 млрд. Сроки поступления гаубиц на Украину пока неизвестны.

Накануне глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставила Украине обещанное тяжелое вооружение. По данным агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.

Ранее в июле сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность приобретения партии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд армии и морской пехоты США. Четыре установки планируется направить на Украину в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы к системам и артиллерийские снаряды.

Западные страны активнее отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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