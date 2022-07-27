Британский ученый Джеймс Лавлок умер в свой день рождения

В Великобритании ученый-климатолог, создатель Гипотезы Гайи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался в свой 103-й день рождения. Об этом сообщила 27 июля на своем сайте газета Guardian.

Ученый-климатолог умер 26 июля дома в окружении близких.

«Миру он был наиболее известен как пионер науки, климатический пророк и создатель теории Геи. Для нас он был любящим мужем и прекрасным отцом с безграничным чувством любопытства, озорным чувством юмора и страстью к природе», — говорится в заявлении семьи.

Причиной смерти Лавлока стали осложнения после неудачного падения, которое произошло шесть месяцев назад. До этого состояние здоровья Лавлока было хорошим. Церемония похорон ученого будет частной. После них пройдет публичная панихида.

Известный как независимый ученый, он с середины 1960-х годов делал прогнозы по развитию Земли и изменению климата в своей лаборатории. Научную работу он вел и в преклонном возрасте.

Согласно Гипотезе Гайи, жизнь на Земле представляет собой саморегулирующееся сообщество организмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой. Два года назад Лавлок заявил, что биосфера находится на последнем 1% своей жизни.

Редактор Global Environment Guardian Джонатан Уоттс, знавший Лавлока и работавший над его биографией, отметил, что ученый отличался прекрасной памятью и отменным здоровьем.

«Было волнительно общаться с одним из величайших умов, когда-либо созданных Великобританией. Это был человек, который помог сформировать многие из самых важных научных событий 20-го века — поиск жизни на Марсе NASA, растущее осознание климатических рисков, связанных с ископаемым топливом, дебаты о химических веществах, разрушающих озоновый слой, в стратосфере и опасность промышленного загрязнения, а также его работа на британские спецслужбы», — добавил он.

В течение жизни Лавлок призывал к мерам, которые бы приостановили изменение климата. Он предлагал шире использовать атомную энергетику, чтобы сократить добычу ресурсов.

К моменту смерти он не верил, что остались шансы избежать худшего сценария климатического кризиса.