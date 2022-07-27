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На Украине допустили нанесение ударов по объектам на территории России

Секретарь СНБО Данилов заявил о возможности наносить удары по объектам на территории России
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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У Киева хватит политической воли наненсти удары по территории России. Об этом заявил в среду, 27 июля, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По его словам, Украина сможет ударить по российским объектам, которые, по мнению Киева, угрожают украинской территории.

«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — сказал Данилов в эфире телемарафона, его цитирует Страна.ua.

В этот же день глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Украину о серьезных последствиях в случае применения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО по российской территории.

Дипломат добавил, что подталкивание Европы к обострению отношений с Москвой может привести к расширению зоны вооруженного конфликта. При этом Гаврилов подчеркнул, что Вооруженные силы РФ будут отодвигать неонацистов от российских границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов.

Ранее, 2 июля, депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Также в июле советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам России и Белоруссии.

До этого, в начале июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Кроме того, в российском МИДе отмечали, что активные поставки западного вооружения на Украину привели к изменению географических задач спецоперации по защите Донбасса. Как заявил 20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой народных республик, но и ряда других территорий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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