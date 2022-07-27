Эксперты призвали США открыть каналы связи с РФ ради компромисса

Соединенным Штатам необходимо начать открывать каналы связи с Россией и искать возможности для компромисса. С такой точкой зрения выступили эксперты, мнение которых приводит 27 июля американская газета The New York Times.

«США и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны в тесной консультации с Киевом начать открывать каналы связи с Россией», — говорится в статье, авторами которой выступили политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп и научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро.

Как считают авторы публикации, начало переговоров может потребовать ощутимых усилий от дипломатических ведомств, а успешное достижение компромисса в этой ситуации не гарантировано.

«Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали», — считают Черэп и Шапиро.

26 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все вопросы о том, почему Украина не соглашается на мирные переговоры, должны быть адресованы США. До этого, 20 июля, он отметил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией. Он также отметил, что США и Великобритания хотят превратить конфликт на Украине в полномасштабное военное столкновение России и Европы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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