Форум для учителей ДНР и ЛНР стартовал в центре «Сириус» в Сочи

В образовательном центре поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи стартовал «Практикум наставников» — форум для 150 учителей Донецкой и Луганской народных республик, организованный «Народным фронтом» и «Сириусом». Об этом 27 июля организаторы сообщили «Известиям».

В течение трех дней педагоги Донбасса будут знакомиться с российским эталоном работы по раскрытию талантов детей. Участников практикума приветствовал по видеосвязи руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он напомнил, что задача по интеграции образовательных систем очень тактичная и тонкая. Новиков выразил уверенность, что педагоги найдут все методики и обменяются лучшим опытом.

«Потому что в образовательном центре «Сириус» собран очень большой потенциал по развитию талантливых детей и их навигации по образовательным траекториям, чтобы ребенок чувствовал, что о нем именно заботятся. Понятно, что школе важны результаты обучения, но и результаты воспитания не менее важны, ведь цель — формирование мировоззрения гармонично развитой личности», — подчеркнул он.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов начал свое приветствие с поздравления именинников. Он вручил учительницам русского языка Наталье Сытниковой и Ирине Крук цветы.

Кузнецов также познакомил гостей «Сириуса» с программой практикума. Работать с педагогами ЛДНР будут представители общества «Знание», Фонда президентских грантов, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена» и всероссийского движения «Вдохновители».

Он подчеркнул, что программа форума выстроена так, чтобы учителя могли использовать эти инструменты для детей и для себя.

«Также мы отберем несколько педагогов из ЛДНР, которые станут лекторами общества «Знание». По окончании программы мы продолжим работу совместную со всеми, кто был на практикуме, а также будем отбирать учителей для следующих смен, нам важно, чтоб учителя Донбасса и освобожденной Украины приезжали и знакомились с той Россией, которой мы гордимся, которую возглавляет наш президент Владимир Владимирович Путин», — продолжил глава исполкома «Народного фронта».

Программа форума предполагает профессиональное погружение и творческую работу, а также возможность стать командой. Первый день завершится встречей с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Во второй день участники будут учиться, обмениваться опытом, но самая интересная работа учителей ЛДНР ждет в одной из школ Адлера. Участники разделятся на группы и с лучшими педагогами России будут обсуждать реальное применение и пользу школьных знаний в обычной жизни детей и их родителей.

Затем в рамках «Аукциона идей» учителя поделятся разработками и мыслями о совершенствовании подходов к реализации учебного процесса, подведут итоги своих рабочих сессий. В последний день работы гости «Сириуса» познакомятся с инфраструктурой и проектами образовательного центра.

Накануне первые две школы Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Министерства просвещения России. С официальным визитом в Купянск прибыла зампред Госдумы Анна Кузнецова. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в свою очередь, отметил, что переход на российскую систему образования имеет большое значение для региона.

14 июля выпускники школы № 48 города Херсон первыми в области получили аттестаты об общем образовании российского образца.

В начале июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.