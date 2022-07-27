В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке почти два месяца назад у манула Мии родились шесть котят, рассказали сотрудники.
«6 июня 2022 года в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило на свет появились шесть замечательных котят манулов. <…> 6 августа котятам будет два месяца, малыши уже смело показываются гостям зоопарка», — сообщается в Telegram-канале зоопарка 27 июля.
Отмечается, что котята уже немного подросли, активно изучают всё, что их окружает.
Манул занесен в Красную книгу.
7 июня на официальном сайте мэра Москвы сообщили о рождении занесенного в Красную книгу птенца беркута в Московском зоопарке. На данный момент на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар этих птиц.