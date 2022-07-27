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В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
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В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула

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Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка
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В Новосибирском зоопарке почти два месяца назад у манула Мии родились шесть котят, рассказали сотрудники.

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«6 июня 2022 года в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило на свет появились шесть замечательных котят манулов. <…> 6 августа котятам будет два месяца, малыши уже смело показываются гостям зоопарка», — сообщается в Telegram-канале зоопарка 27 июля.

Отмечается, что котята уже немного подросли, активно изучают всё, что их окружает.

Манул занесен в Красную книгу.

7 июня на официальном сайте мэра Москвы сообщили о рождении занесенного в Красную книгу птенца беркута в Московском зоопарке. На данный момент на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар этих птиц.

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