В России стал больше выбор смартфонов благодаря параллельному импорту
Выбор флагманских моделей смартфонов на российском рынке расширяется благодаря параллельному импорту, заявили 27 июля в пресс-службе Минпромторга.
«Постепенно на рынке расширяется доступный выбор привычных брендов и флагманских моделей благодаря механизму параллельного импорта. По информации торговых сетей, стоимость большого количества устройств находится на уровне февраля и ниже», — заявили в ведомстве ТАСС.
В министерстве также рассказали, что во II квартале этого года российский рынок смартфонов подвергся структурным изменениям. Ряд заграничных брендов покинули страну, а некоторые цепочки поставок были нарушены. В ведомстве отметили повышенный спрос на смартфоны в конце февраля — начале марта. В Минпромторге рассказали, что всё это стало причиной снижения покупательской активности во II квартале.
«При этом производители из дружественных стран смогли удовлетворить имеющийся спрос и частично компенсировать снижение продаж других крупных брендов», — резюмировали в ведомстве.
Ранее, 21 июля, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России может быть отменен в скором времени. По его словам, такое решение примут, когда будет понимание, что в стране достаточно российской продукции.
Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в стране на 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.