Карантин по бешенству животных ввели в одном из сел Татарстана
В селе Билярск Алексеевского района Татарстана зарегистрирована вспышка бешенства. На территории установлен карантин, соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Эпизоотическим очагом определена территория в районе дома № 15 по улице Урицкого. В радиусе 1,5 км утвержден неблагополучный пункт, пишет InKazan.ru.
На опасном участке временно запрещено лечение больных восприимчивых животных. Находиться на территории могут только местные жители, специалисты госветслужбы и персонал, привлеченный к ликвидации очага.
Ограничения снимут через 60 дней после убоя последнего зараженного животного.