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Достаток опыта

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев — об ошибках судей РПЛ и пользе финансовых стимулов
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В первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) случилось несколько судейских скандалов. Но я бы не стал называть это системными проблемами. Каждый случай — индивидуальный. Например, многие накинулись на арбитра Кирилла Левникова за назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром», когда мяч попал в руку защитнику москвичей рикошетом от головы. Но на мой взгляд, рука Даниила Денисова находилась в неестественном положении, поэтому арбитр принял правильное решение.

Понятно, что болельщики и руководители клубов могут быть недовольны судьями, и строят разные догадки почему кто-то ошибся в том или ином эпизоде. Знаю, что сейчас многие связывают большое количество ошибок на старте сезона с тем, что у судейского корпуса нет опытного и авторитетного руководителя. Павел Каманцев, действительно, лишь недавно возглавил департамент судейства РФС. Но нужно дать ему время поработать. Думаю, только в конце сезона можно будет подводить итоги его деятельности.

Проблема, скорее, в том, что шефы судей в последнее время меняются слишком часто. Такая чехарда вряд ли может привести к стабильности. Это как в футбольной команде, где постоянно меняются тренеры. Посмотри на «Спартака». Много ли трофеев они взяли после ухода Олега Романцева?

Еще важный момент, что сам Каманцев не был судьей и не знает всех нюансов профессии. С моей точки зрения, это некорректно. Все-таки даже по правилам УЕФА и ФИФА судейство должен возглавлять бывший арбитр, ассистент или видеоассистент, работавший на высшем уровне, как минимум в чемпионате страны. С другой стороны, у него есть заместитель, Николай Иванов — опытный футбольный судья, бывший арбитр ФИФА. Есть еще и многоопытный Николай Левников, который занимает позицию национального инструктора. Так что у наших судей, если что, есть к кому обратиться.

Также отмечу, что сам Каманцев не скрывает своей роли — она в большей степени заключается в поиске финансирования и создания благополучных условий функционирования всей судейской системы. И существенные успехи в этом направлении уже есть.

Не секрет, что в следующем году гонорары главных судей РПЛ за одну игру должны возрасти со 115 до 200 тыс руб., помощников — с 55 до 100 тыс. А это серьезная мотивация, чтобы не допускать ошибки и оставаться судьей высшего дивизиона. В ФНЛ гонорары гораздо скромнее. Очень хочется верить, чтобы заявленные повышения гонорарной части произойдут, обещания выполнят.

По итогам прошлого сезона РФС выдал премии 12 лучшим арбитрам сезона, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Их размер составлял от 100 тыс. до 2 млн рублей. Безусловно, это весомая прибавка, которая даст стимул развиваться.

Большой плюс заключается и в работе экспертно-судейской комиссии (ЭСК), которая была основана при предыдущем руководителе Ашоте Хачатурянце (сейчас, помимо Каманцева, в нее входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Эдуард Малый, Сергей Фурса и Николай Левников. — «Известия»). Они разбирают все спорные эпизоды и предоставляют тщательный разбор на суд общественности. Думаю, что это поможет разобраться в нюансах игры рядовым болельщикам. Правила сейчас меняются часто и судья постоянно должны прислушиваться к новым рекомендация международных футбольных организаций.

Еще одна тема, которая активно обсуждается в СМИ — смены провайдера технологии ВАР. У новой системы нет виртуальных офсайдных линий. Поэтому у ВАР не было технической возможности быстро, и главное на 100% правильно определить, находился ли Резиуан Мирзов вне игры в эпизоде со вторым голом «Химок» в ворота «Нижнего Новгорода». Возникновение таких пограничных моментов ожидалось и обсуждалось на предсезонных сборах судей РПЛ, но, на мой взгляд, это не критично. Да, придется немножко перестроиться, более внимательнее наблюдать за эпизодом боковым арбитрам. Но в целом это ничего не меняет. Раньше ВАР вообще не было и как-то справлялись.

Автор — бывший арбитр ФИФА, в 2016–2018 годах — замруководителя Департамента судейства и инспектирования РФС

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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