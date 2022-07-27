Онежскую набережную в Петрозаводске расширят в два раза
В Петрозаводске планируют расширить Онежскую набережную и объединить ее с набережной Варкауса. Об этом мэр города Владимир Любарский рассказал в соцсетях.
Предполагается, что Онежскую набережную расширят с 2 до 5 км — таким образом она соединится с набережной Варкауса. Идея объединения набережных уже получила одобрение на региональном уровне, пишет ИА «Карелinform».
Увеличенную прогулочную зону планируется благоустроить. На территории проложат велодорожки, обустроят деревянные навесы для отдыха у воды, установят качели и другие объекты.
Перед началом работ властям предстоит урегулировать организационные вопросы. Например, проблему представляют заборы, которые устанавливают собственники недвижимости у озера.
К детальной разработке концепции будущей объединенной набережной пока не приступили.