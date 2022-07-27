Дорожную карту по созданию судоходной компании разработали в Татарстане

В Татарстане разработали дорожную карту по созданию судоходной компании для развития межрегиональных перевозок. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Айрат Садыков.

«Создание Объединенной Волжско-Камской судоходной компании — это один из вариантов развития межрегиональных перевозок по Волге и Каме. Разработана дорожная карта по ее созданию», — рассказал спикер.

Республика уже направила документацию на рассмотрение в другие регионы Приволжского федерального округа. Сейчас власти ожидают позицию субъектов по данному вопросу.

Перед созданием судоходной компании эксперты должны исследовать пассажиропоток и сформировать маршрутную сеть, определить количество необходимых судов и варианты их закупки. Также необходимо будет изучить причальную инфраструктуру.