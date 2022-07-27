Reuters: страны G7 могут ввести потолок цен на нефть из России к 5 декабря

Страны группы «Большой семерки» (G7) намерены к 5 декабря ввести потолок цен на российскую нефть, когда вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской импорт топлива из РФ. Об этом сообщает 27 июля Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя из этой группы.

Уточняется, что лидеры G7 (США, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Италия) хотят ограничить стоимость нефти из РФ таким образом, чтобы она превышала цену добычи, но при этом была ниже нынешних рыночных цен.

По информации агентства, предпринимаются попытки привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают энергоресурс со скидкой.

«Мы уже получили сообщения от ряда азиатских стран, которые заинтересованы в присоединении или в лучшем понимании, на каком уровне будет установлена цена. Так они могут усилить свои позиции в переговорах с Россией по будущим контрактам», — сказал представитель G7 агентству.

По его словам, Китай и Индия заинтересованы в минимизации своих затрат на импорт энергоресурса.

Вице-премьер РФ Александр Новак 20 июля заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Он подчеркнул, что Россия не будет работать в убыток.

О том, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» планируют договориться об установлении потолка цен на нефть, заявил 1 июля заместитель главы минфина по финансовой разведке и борьбе с финансированием терроризма Брайан Нельсон.

Американский президент Джо Байден 22 июля рассказал, что рассчитывает добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире. В то же время глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что установление такой меры вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках.