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Reuters: страны G7 могут ввести потолок цен на нефть из России к 5 декабря

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Страны группы «Большой семерки» (G7) намерены к 5 декабря ввести потолок цен на российскую нефть, когда вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской импорт топлива из РФ. Об этом сообщает 27 июля Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя из этой группы.

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Уточняется, что лидеры G7 (США, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Италия) хотят ограничить стоимость нефти из РФ таким образом, чтобы она превышала цену добычи, но при этом была ниже нынешних рыночных цен.

По информации агентства, предпринимаются попытки привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают энергоресурс со скидкой.

«Мы уже получили сообщения от ряда азиатских стран, которые заинтересованы в присоединении или в лучшем понимании, на каком уровне будет установлена цена. Так они могут усилить свои позиции в переговорах с Россией по будущим контрактам», — сказал представитель G7 агентству.

По его словам, Китай и Индия заинтересованы в минимизации своих затрат на импорт энергоресурса.

Вице-премьер РФ Александр Новак 20 июля заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Он подчеркнул, что Россия не будет работать в убыток.

О том, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» планируют договориться об установлении потолка цен на нефть, заявил 1 июля заместитель главы минфина по финансовой разведке и борьбе с финансированием терроризма Брайан Нельсон.

Американский президент Джо Байден 22 июля рассказал, что рассчитывает добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире. В то же время глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что установление такой меры вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках.

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