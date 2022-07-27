Еще пять камер фиксации нарушений ПДД установят в Тюменской области

На дорогах Тюменской области установят еще пять камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает главное управление строительства по региону.

Комплексы появятся на тюменской объездной трассе и дороге Тюмень – Боровский – Богандинский. Решение об их установке принято в связи с повышенным уровнем аварийности на данных участках.

Как уточнили в управлении, в 2022 году на этих дорогах зафиксировано около 130 ДТП, пострадали 85 человек. Причиной большинства аварий стало превышение скорости, пишет портал «Наш город».

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.