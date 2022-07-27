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В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Углегорская ТЭС в районе населенного пункта Светлодарск полностью освобождена от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 27 июля официальный представитель второго корпуса народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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«Углегорская ТЭС перешла полностью под наш контроль, подразделения противника там уничтожены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне Филипоненко сообщил о взятии под контроль этой электростанции и проведении зачистки территории от остатков вооруженных формирований.

Как отмечал тогда подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики оставили множество мин и растяжек. Территорию ТЭС предстоит разминировать.

В беседе с «Известиями» 26 июля военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что район Светлодарска и Углегорская ТЭС — это важная часть обороны, построенной вокруг Артемовска (он же Бахмут).

Марочко 27 июля уточнил, что за прошедшие сутки противник понес большие потери: уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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