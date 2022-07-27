В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ

Углегорская ТЭС в районе населенного пункта Светлодарск полностью освобождена от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 27 июля официальный представитель второго корпуса народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Углегорская ТЭС перешла полностью под наш контроль, подразделения противника там уничтожены», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне Филипоненко сообщил о взятии под контроль этой электростанции и проведении зачистки территории от остатков вооруженных формирований.

Как отмечал тогда подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики оставили множество мин и растяжек. Территорию ТЭС предстоит разминировать.

В беседе с «Известиями» 26 июля военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что район Светлодарска и Углегорская ТЭС — это важная часть обороны, построенной вокруг Артемовска (он же Бахмут).

Марочко 27 июля уточнил, что за прошедшие сутки противник понес большие потери: уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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