В Курской области снизились цены на недвижимость

В Курской области снизились цены на новостройки и на вторичное жилье. По мнению экспертов, это связано со снижением покупательского спроса местных жителей и высокими ставками по ипотеке. Об этом в среду, 27 июля, пишет ИА «Абирег».

По словам специалистов, за последние четыре месяца цены снизились почти на 10%.

«Если в марте за бюджетную однокомнатную квартиру на проспекте Клыкова хозяева просили 3,15 млн, то теперь ее стоимость снизилась до 2,9 млн рублей», — рассказал журналистам риелтор компании «Курская недвижимость № 1» Антон Черноштан.

О падении цены на 10% также говорят застройщики. Заместитель начальника отдела продаж компании «СКБ Групп» Андрей Назаренко отметил, что в ближайший квартал роста стоимости новостроек не ожидается.

«Очень хорошие продажи у нас были в марте. С апреля продажи сильно упали, на рынке недвижимости случилось затишье. Упали и цены», — рассказал он.

Ранее, 24 июля, организаторы акции «Черная пятница рынка недвижимости» — ассоциация REPA сообщила, что за первые два дня распродажи квартир в новостройках россияне забронировали лотов на 7,1 млрд рублей. В первые два дня акции был забронирован 1771 лот и 87 лотов продано в Москве и Московской области, что больше, чем в прошлом году, в 1,5 раза. Кроме того, 218 лотов забронировано и 10 продано в Екатеринбурге и Свердловской области.