Рыбак нашел тело утонувшего в реке мужчины в Вологодской области

В Великоустюгском районе Вологодской области рыбак нашел тело 57-летнего местного жителя, который утонул несколько дней назад. Об этом в среду, 27 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, мужчина утонул в Северной Двине во время купания 22 июля. Вечером 26 июля рыбак обнаружил тело погибшего в реке возле деревни Аристово.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются точные причины смерти.

25 июля сообщалось, что в озере Осиновое Железнодорожного района Ульяновска утонул местный житель 1994 года рождения.