Обстрелы Киевом Запорожской АЭС говорят о бездумии и безответственной позиции Украины, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в среду, 27 июля, в беседе с «Известиями».

По его словам, атаки на Запорожскую АЭС могут осуществлять только люди, которые «чувствуют, что им нечего терять и они проиграли».

«Повреждение шести агрегатов, находящихся на территории АЭС, могут привести к очень серьезной техногенной катастрофе не только на территории Украины, но и на территориях ближайших стран. Я думаю, что мировая общественность должна серьезно озаботиться этим. Жителям Европы сегодняшние кризисы покажутся цветочками», — подчеркнул депутат.

Чепа добавил, что если произойдет катастрофа, то это случится при непосредственном участии стран, которые поставляют Украине оружие.

Ранее в этот день заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе.

25 июля Москва предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.

На минувшей неделе член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Атака прошла с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. После обстрела АЭС группировка сил российских войск противовоздушной обороны в Энергодаре была усилена.

ВСУ неоднократно пытались нанести ущерб объекту атомной энергетики. Так, 20 июля украинские беспилотники атаковали территорию Запорожской АЭС четыре раза за день. После одного из ударов произошел пожар, пострадали 11 сотрудников станции, они были доставлены в больницу. Незадолго до этого, в ночь на 12 июля, боевики с помощью беспилотников сбросили возле АЭС две мины. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.