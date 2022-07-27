На железнодорожном переезде в Брянске ограничат движение

На железнодорожном переезде 142 км пк 9 железнодорожной станции Орджоникидзеград в Брянске 29 июля ограничат движение. Об этом в среду, 27 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00. Решение было принято в связи с необходимостью завершить текущий ремонт. Рабочие проведут вскрытие переездного настила в границах переезда.

Автомобили смогут проезжать по одной полосе. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург до 30 июля ограничат движение в районе 50-го км.