Благоустройство по программе «1000 дворов» началось в Амурске

В городе Амурске Хабаровского края началось благоустройство придомовых территорий, включенных в программу «1000 дворов». Об этом сообщает региональное минЖКХ.

«Заключены договоры с подрядными организациями, сроки выполнения работ разные, самый поздний — 1 ноября 2022 года. Мы понимаем, что не только договор, а также климатические условия заставляют соблюдать сроки», — заявили в министерстве.

Всего в программу попали 13 дворовых территорий. Работы уже идут на проспекте Строителей, 33 и 42, проспекте Комсомольский, 53 и 55, проспекте Победы, 6 и 14, пишет ИА AmurMedia.

Отмечается, что проекты благоустройства включают создание адаптированных зон для активного и тихого отдыха, занятий спортом. Дизайнеры постарались сделать акцент на комфортном пребывании на площадках как детей, так и взрослых.