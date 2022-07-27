Пожар произошел на окраине Твери

На окраине Твери в деревне Борихино произошел пожар. Об этом в среду, 27 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Загорелась крыша одного из домов. В тушении участвовали пять пожарных расчетов. В 15:04 была объявлена локализация, в 15:17 — ликвидация открытого горения.

В результате пожара никто не пострадал. Крыша дома получила повреждения.

5 июля сообщалось, что подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Пожар произошел после удара молнии. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.