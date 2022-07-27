МИД предупредил о риске расширения зоны конфликта из-за поставок оружия через ЕС

Обучение солдат ВСУ и использование территории Европы для транзита оружия могут привести к расширению зоны конфликта. Об этом 27 июля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям», — отметил в ходе выступления высокопоставленный дипломат.

По его словам, особенности характеристик поставляемого Западом вооружения создают угрозы россиянам. Россия будет отодвигать неонацистов от границ РФ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов.

«Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия», — цитирует Гаврилова сайт МИД РФ.

Если вооруженные силы Украины применят американские РСЗО или другие дальнобойные орудия НАТО против российской территории, последствия будут более чем серьезные, предупредил он.

Ранее в среду помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев допустил, что Украина уже может иметь на вооружении ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. ATACMS могут использоваться реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. По заявлениям украинской стороны, ВСУ владеют только боеприпасами GMLRS, чья дальность полета не превышает 70 км.

25 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз объявил о выделении дополнительных €500 млн на поставки оружия Украине, при этом публично заявляя, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира». В вопросе поставок Украине оружия действует принцип двойных стандартов, когда Запад декларирует верховенство права, одновременно нарушая собственные правила поставок вооружений в третьи страны, отметила дипломат.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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