В сыктывкарском парке высадят новую новогоднюю ель

В сыктывкарском парке микрорайона Строитель высадят новую новогоднюю ель взамен утраченной. Об этом в среду, 27 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на главного агронома КФХ «Семена Коми» Александра Попова.

Дерево посадят ближе к осени, так как пересадка в весенне-летний период может привести к негативным последствиям — ели нужно большое количество влаги.

«У нас будет условие — не наряжать дерево хотя бы в первые годы, пока оно приживается. В прошлый раз это правило выполнено не было, дерево нарядили, повредили, сломали ветви», — рассказал Попов.

Трехметровой елке, которая росла на этом месте до этого, было 27 лет.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.