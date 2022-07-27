В РАН рассказали о планах России плавно выйти из проекта МКС

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил в среду, 27 июля, планы России по выходу из проекта МКС и по созданию собственной орбитальной станции.

Эксперт отметил, что выход РФ из программы будет максимально плавным и спокойным.

«Так, чтобы никто не ощущал какого-то дискомфорта. Это не то что мы стараемся в угоду нашим партнерам по МКС. Это в первую очередь в наших интересах», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, данная ситуация не должна повлиять на проведение экспериментов. Также он отметил, что на МКС находится приблизительно 17 тонн российских научных приборов, которые в работе.

«Это не то что «вот мы доделали, и все, больше нам ничего не нужно». Нет, нужно еще, много чего нужно. И если мы говорим о продолжении экспериментов, если такое продолжение кажется малореализуемым в завтрашнем дне, то рассчитывать на то, что это прямо сейчас может быть замещено работой на новой станции, — это мечты», — сказал научный сотрудник.

Он добавил, что определенные эксперименты переместятся туда, но это явно произойдет не завтра.

Ранее в этот день директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что выход России из проекта Международной космической станции после 2024 года станет сильным ударом для МКС.

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о решении госкорпорации выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной станции, сообщается на сайте aif.ru. Кроме того, уже известен примерный будущий облик орбитальной станции РФ.

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на планы России выйти после 2024 года из проекта МКС. Он пожелал счастливого пути по-французски, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 30 апреля, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на МКС уже принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.