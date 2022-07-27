Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Мир
В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км
Мир
Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России

В РАН рассказали о планах России плавно выйти из проекта МКС

0
Фото: Global Look Press/Roscosmos
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил в среду, 27 июля, планы России по выходу из проекта МКС и по созданию собственной орбитальной станции.

«У МКС есть запас прочности»
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев — о перспективах станции и о том, зачем на Луне могут потребоваться землянки

Эксперт отметил, что выход РФ из программы будет максимально плавным и спокойным.

«Так, чтобы никто не ощущал какого-то дискомфорта. Это не то что мы стараемся в угоду нашим партнерам по МКС. Это в первую очередь в наших интересах», — отметил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, данная ситуация не должна повлиять на проведение экспериментов. Также он отметил, что на МКС находится приблизительно 17 тонн российских научных приборов, которые в работе.

«Это не то что «вот мы доделали, и все, больше нам ничего не нужно». Нет, нужно еще, много чего нужно. И если мы говорим о продолжении экспериментов, если такое продолжение кажется малореализуемым в завтрашнем дне, то рассчитывать на то, что это прямо сейчас может быть замещено работой на новой станции, — это мечты», — сказал научный сотрудник.

Он добавил, что определенные эксперименты переместятся туда, но это явно произойдет не завтра.

Ранее в этот день директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что выход России из проекта Международной космической станции после 2024 года станет сильным ударом для МКС.

Накануне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о решении госкорпорации выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной станции, сообщается на сайте aif.ru. Кроме того, уже известен примерный будущий облик орбитальной станции РФ.

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на планы России выйти после 2024 года из проекта МКС. Он пожелал счастливого пути по-французски, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 30 апреля, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на МКС уже принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022