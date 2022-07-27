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Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений на 10 рублей впервые за 20 лет

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Сбербанк с 1 августа поднимет стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей впервые за двадцатилетие. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе.

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«Повышение <...> составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как трансакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — объяснили в кредитной организации.

С 1 августа уведомления будут стоить 40 или 70 рублей в месяц зависимости от типа карты.

Уведомления по кредитной «Сберкарте» останутся бесплатными, добавили в банке.

По открытым данным, уведомления всё равно остаются на уровне других банков или дешевле.

22 июля сообщалось об отсутствии влияния антироссийских санкций ЕС на работу Сбербанка внутри страны. Организация работает штатно с учетом ранее введенных ограничений.

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